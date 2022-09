Cina, scoperto un cranio fossile di Homo erectus di 1 milione di anni fa

Paleontologi cinesi hanno portato alla luce un cranio fossile di un milione di anni fa appartenente alla specie dell'Homo erectus. Praticamente intatto, quello appena scoperto è diventato il fossile di cranio di Homo erectus più completo mai rinvenuto nell'intera area continentale eurasiatica.

Il cranio è stato portato alla luce nel sito di Xuetangliangzi, vicino alla città di Shiyan, nella provincia cinese centrale di Hubei, dove già in precedenza erano stati trovati due fossili di cranio di Homo erectus nel 1989 e nel 1990. I due fossili precedenti avevano un'età compresa tra 800.000 e un milione di anni e gli studiosi avevano soprannominato la scoperta "Uomo di Yunxian".

Il nuovo fossile di cranio si trovava a poco a 62 centimetri di profondità. Finora sono stati scoperti l'osso frontale, l'osso orbitale, l'osso parietale, l'osso zigomatico sinistro, l'osso temporale e l'osso occipitale sinistro, e tutti avrebbero mantenuto la loro forma senza deformazioni evidenti.

Secondo le prime stime degli scienziati, il cranio potrebbe risalire a un milione di anni fa. Un risultato di grande importanza per lo studio della storia dell'evoluzione umana.

"Sono pochissimi i fossili umani che risalgono a circa un milione di anni fa. In particolare, i fossili con più di un milione di anni scoperti in Cina e in Asia orientale sono solo quelli dell'Uomo di Yuanmou, che risalgono a 1,7 milioni di anni fa, e dell'Uomo di Lantian, che hanno tra 1,2 e 1,6 milioni di anni. L'Uomo di Yunxian si trovava in un periodo intermedio, circa un milione di anni fa, in seguito c'è stato l'homo erectus pekinensis, che secondo le ultime datazioni potrebbe essere vissuto circa 800.000 anni fa. Il periodo intermedio è sostanzialmente supportato dai tre crani dell'Uomo di Yunxian, quindi [la nuova scoperta, ndr] rappresenta un collegamento tra la fase precedente e quella successiva", ha dichiarato a Reuters Gao Xing, ricercatore dell'Istituto di Paleontologia dei Vertebrati e Paleoantropologia dell'Accademia delle Scienze cinese.