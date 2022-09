Come si muove sul terreno un'unità di fanteria ucraina - Video

Questo video mostra un'unità di fanteria ucraina in movimento nella regione di Kherson, supportata da un veicolo di combattimento Aifv Ypr-765 fornito dai Paesi bassi e da un carro armato T-72M1R donato dalla Polonia.



Nelle ultime ore le truppe ucraine hanno continuato ad avanzare in direzione di Kherson. Le autorità di Kiev hanno invitato a non divulgare informazioni che possano aiutare gli occupanti a individuare i movimenti dei difensori, conseguentemente non sono moltissime le informazioni disponibili. Le più recenti riferite dall'agenzia Unian collocavano unità ucraine a 20 km dalla periferia della città, lungo il fiume Dnepr.

(video da Twitter @Militarylandnet)