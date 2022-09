Compleanno di Berlusconi, il regalo di Fascina: una mongolfiera di cuori e la scritta "Ti amo"

“Guardate che sorpresa, che bel regalo che ho ricevuto. Grazie a tutti per gli auguri!”. Sui suoi profili social Silvio Berlusconi, ha postato un video dove, accompagnato da Marta Fascina, sua compagna, deputata di Forza Italia e rieletta alle elezioni, con il cagnolino, si accomoda su una panchina in attesa della sorpresa e vede arrivare una mongolfiera da cui cadono tanti palloncini rossi a forma di cuore. Poi l'imponente scritta: “Buon compleanno amore. Ti amo. Marta”. Salutando, l'ex Cavaliere ha detto ai presenti: “Vedete di arrivare anche voi a quest'età in forma come sono io”.