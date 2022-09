Crimea, la strana virata dopo il decollo del Sukhoi Su-25 e lo schianto

La guerra in Ucraina

In Crimea, territorio occupato militarmente dalla Russia dal 2014, nei pressi di una base russa, un Sukhoi-SU25 (dal costo stimato in 11 milioni di euro) si è schiantato subito dopo essere decollato. Nel video i due jet appaiono appaiati e non è chiaro cosa sia successo. Probabilmente uno dei piloti, morto nell'impatto, ha perso il controllo dell'aereo da caccia schiantandosi al suolo.