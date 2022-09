Crisi in Tunisia, cittadini costretti a contendersi lo zucchero. Manifestazioni per il caro prezzi

Il video non arriva da un Paese in guerra, né da un Paese colpito dalla carestia, ma dalla Tunisia dove la carenza di cibo sta diventando sempre più persistente. Mostra i cittadini in un ipermercato che si spingono per procurarsi un chilo di zucchero. Il tasso di inflazione ha raggiunto quasi il nove per cento. Dai negozi mancano molti generi alimentari perché il paese non può più permettersi di importarli.

Centinaia di persone si sono radunate nelle strade di Douar Hicher, alla periferia di Tunisi per protestare contro la povertà, il forte aumento dei prezzi e la scarsità di cibo nella capitale. La polizia ha usato i gas lacrimogeni contro i manifestanti per disperderli ma le proteste sono continuate anche nella notte.

I dimostranti stavano gridando "Dov'è Kais Saied?". Il presidente della Repubblica Tuinisina, Kais Saied, che ha sciolto lo scorso anno il parlamento tunisino e ha preso il controllo dell'esecutivo - i suoi oppositori lo hanno chiamato colpo di stato - accusa ancora gli speculatori e incolpa "i partiti noti a tutti che cercano di affamare il popolo tunisino per fini politici".

La Tunisia sta affrontando la sua peggiore crisi finanziaria e sta cercando un prestito dal Fondo monetario internazionale per prevenire il crollo delle finanze pubbliche.