Danimarca, Norvegia e Polonia tracciano la nuova strada energetica per l'indipendenza dalla Russia

Polonia, Norvegia e Danimarca hanno inaugurato la nuova strada energetica per l'Europa, avviando il gasdotto strategico “Baltic Pipe”. Nel corso della cerimonia il presidente polacco Andrzej Duda e i primi ministri polacco e danese, rispettivamente Mateusz Morawiecki e Mette Frederiksen, sono stati immortalati mentre aprivano simbolicamente un rubinetto in una stazione di compressione a Budno, in Polonia. Presente all'inaugurazione la ministra norvegese dell'Energia, Terje Aasland, secondo la quale si tratta di “una tappa importante sulla via dell'indipendenza dell'Europa dall'energia russa”. Il Baltic Pipe ha una capacità di 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno.