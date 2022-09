Debora Serracchiani (Pd): "È una serata triste per il paese"

"Indubbiamente non possiamo, alla luce dei dati visti finora, non attribuire la vittoria alla destra trascinata da Giorgia Meloni. È una serata triste per il paese", ma “il Pd è la seconda forza politica e la prima di opposizione e ha una forte responsabilità”. Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo uscente del Partito democratico alla Camera, aggiungendo poi che "la destra è maggioranza nel Parlamento ma non nel paese".

"Il terzo polo non ha ottenuto il risultato rispetto alle aspettative che aveva", ha detto ancora Serracchiani, secondo la quale "alla luce del "risultato della Lega, credo che una riflessione debba essere fatta anche a destra".