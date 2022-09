Dentro l'Abbazia di Westminster: luogo di incoronazioni, matrimoni e sepolture di reali

L'Abbazia di Westminster si trova nel centro di Londra e per quasi mille anni è stata il luogo di incoronazioni, matrimoni e sepolture. Questo luogo, così importante per la città di Londra, accoglie i funerali della regina Elisabetta II, duemila invitati, morta lo scorso 8 settembre a Balmoral, in Scozia, all'età di 96 anni. In questa Abbazia, Elisabetta si è sposata ed è stata incoronata regina.