Devastate alcune aree di Cuba: l'isola resta al buio dopo il passaggio dell'Uragano Ian

Maltempo in Centro America

L'isola di Cuba è senza elettricità in tutto il Paese a causa di “un guasto” legato alle condizioni meteorologiche causate dal passaggio dell'uragano Ian. Lo ha riferito la compagnia dell'energia elettrica statale, Unión Eléctrica: “La produzione di energia del sistema elettrico nazionale è pari a zero. Al momento stiamo lavorando ininterrottamente per ricollegare il sistema”. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha spiegato che il guasto è dovuto “ai collegamenti occidentali, centrali e orientali”. Intanto il potente uragano Ian ha lasciato una scia di distruzione. Circa 40 mila persone sono state evacuate nella provincia di Pinar del Rio a Cuba dove si sono registrati i maggiori danni.