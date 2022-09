Di Maio a Rainews: "Sono le coalizioni a fare la differenza"

"Con Impegno civico il nostro obiettivo è il taglio delle bollette". Così il ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio a Rainews 24.

"Nella coalizione di destra se le danno di santa ragione. Ieri la Meloni è arrivata a dire che Salvini è più polemico con lei che con gli avversari. Le coalizioni - aggiunge - come si comportano oggi si comporteranno al governo". Durano poco? "Non lo so, ma quando i governi sono litigiosi ci vanno di mezzo gli italiani".

Sul voto utile “sono le coalizioni a fare la differenza” mentre sui fondi russi “è un fatto grave e serve la commissione di inchiesta parlamentare. Durante la mia gestione con il Movimento non abbiamo preso soldi da Putin”. E, ancora, sull'argomento esteri: "Ho sentito Conte che dice di essere orgoglioso di aver mandato armi all'Ucraina. E' classico di chi sale sul carro del vincitore, ora che Kiev sta facendo la controffensiva".

"La scissione? Se fossi rimasto dentro - spiega il leader di Impegno civico - avrei dovuto votare, da ministro degli Esteri, contro l'alleanza Nato e l'alleanza europea, contro le armi all'Ucraina, perché quello era il piano. La scissione è stata fatta per salvare la politica estera italiana. Negli ultimi sondaggi che ho visto io, Conte era in discesa e noi in salita", ha aggiunto, rispondendo a una domanda sui sondaggi che, prima del blocco, davano il M5s stelle in crescita.