Tamberi vola sopra 2,34 e vince la Diamond League, il video del salto

Tornato in pista pochi giorni dopo il matrimonio, Gianmarco Tamberi, il campione olimpico azzurro di salto in alto, ha vinto la finale di Diamond League a Zurigo con la sua migliore misura stagionale: 2.34m, davanti allo statunitense Ju Vaughn Harrison, che ha superato la stessa misura ma commettendo un errore in più. "Gimbo" conquista dunque il "diamante" nel salto in alto (premio riservato ai vincitori di ogni specialità) per il secondo anno consecutivo.