Dietro le quinte del selfie di Mattarella con Ferragni e Fedez. Rovazzi, cauto, stringe la mano

Chiara Ferragni e Fedez si immortalano con un sorridente presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dei festeggiamenti dei 100 anni dell'autodromo di Monza. L'immagine è stata pubblicata sui profili Instagram dai Ferragnez: “Un vero onore” ha scritto Fedez mente il video offre una maggiore sequenza. Dopo la coppia è stato il turno di Fabio Rovazzi che, in atteggiamento più prudente, ha interrotto la camminata del Presidente per una stretta di mano. Salvo poi ringraziare rispettosamente accennando un inchino.