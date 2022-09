Disincagliata la carcassa di una balenottera spiaggiata sulla costa livornese

È stata disincagliata la carcassa di un grosso cetaceo in avanzato stato di decomposizione, si presume una balenottera, spiaggiata tra Chioma e Quercianella, lungo la costa livornese. Lo rende noto la Capitaneria di porto di Livorno. Il primo avvistamento risale a domenica da parte della nave Moby Vincent, in navigazione a circa otto miglia dall'imboccatura del porto di Livorno. La carcassa era stata poi notata in prossimità della costa fino a quando si è incagliata sugli scogli nella zona antistante il molo di Quercianella.