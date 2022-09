Ecco come i soldati russi hanno ridotto le case ucraine dopo sei mesi di occupazione - Video

Vysokopillya, nel nord della regione di Kherson prima della guerra era un paese abitato da 4000 persone. Circa 80 chilometri a est c'è la famigerata centrale nucleare di Zaporizhzhia, altrettanti a sud c'è la centrale idroelettrica di Nova Kakhovka, ripetutamente colpita dall'artiglieria ucraina per tagliare le via di rifornimento e di fuga agli invasori.

Dopo sei mesi di occupazione russa, questo paese è stato liberato lo scorso 4 settembre dalle forze ucraine. Molti cittadini, nei giorni successivi, vi hanno fatto ritorno. Queste sono le immagini delle condizioni in cui hanno trovato le proprie case. Alcune, usate come bivacco dai soldati russi, sono state saccheggiate e messe a soqquadro ma ancora integre. Ad altri, meno fortunati, non restano che macerie: “Era la casa della mia famiglia. Ci ho passato una vita intera. Quando il paese fu occupato, i russiani ci si insediarono, dissero ‘non è più casa vostra’, ci rimasero per mesi. E poi l'hanno bruciata”, racconta una ragazza che viveva nell'ultima delle abitazioni che si vedono nel filmato.

(video da Telegram @UkraineNowEnglish e da Twitter @PaulJawin)