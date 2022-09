Ecco come la siccità ha colpito l'Europa questa estate: il video dai satelliti Copernicus

La siccità che ha colpito l'Europa nell'estate 2022 è stata la peggiore degli ultimi 500 anni. È quanto emerge dai dati del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, gestito da Commissione europea e Agenzia Spaziale Europea (EMA). Per illustrare in modo sintetico ed efficace questo impatto Copernicus ha pubblicato un breve video composto con una serie di immagini acquisite dai satelliti Sentinel-2 tra il primo luglio e il 31 agosto.

Le immagini satellitari mostrano come in questo periodo vaste regioni del Vecchio Continente siano passate da un verde acceso a un marrone arido. I danni più gravi alla vegetazione sono ben visibili nelle aree sud-orientali della Gran Bretagna, nella Francia settentrionale, in Germania, Polonia e in Europa orientale. Anche in Italia si sono sentiti pesantemente gli effetti di questa stagione eccezionalmente arida con la secca del Po giunta ai minimi storici. Un clima che ha favorito in diverse regioni il divampare degli incendi boschivi un fenomeno che, secondo i dati riportati dal Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams) hanno causato dal primo giugno al 31 agosto il livello di emissioni più elevato degli ultimi 15 anni con 6,4 megatonnellate di carbonio, prodotte per la maggior parte dai devastanti incendi che hanno interessato la Francia sud-occidentale e la penisola

iberica.

I dati sono stati confrontati con un altro studio del 2014 sulla siccità del 1540.