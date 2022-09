Ecco come Londra accoglierà Elisabetta II: le prove generali del corteo funebre

Prima dell'alba a Londra i membri delle tre forze armate britanniche hanno preso parte all'esercitazione per la processione in onore della regina, compreso il carro militare che trasporterà il feretro da Buckingham Palace a Westminster Hall per la camera ardente.

"È un giorno molto triste, ma è la nostra opportunità - la nostra ultima opportunità - di fare un dovere per la Regina", ha detto il comandante generale Christopher Ghika, "quindi la nostra prima opportunità di compiere il nostro dovere per il Re".

Alle 14:22 (1322 GMT), la bara sarà posta sul carro da artiglieria e portata al Palazzo di Westminster accompagnata a piedi in silenzio dal Re e dagli altri membri della famiglia reale.

Durante la processione verranno sparati dei colpi di cannone a Hyde Park e risuonerà a Londra la famosa campana del Big Ben di Westminster.

La salma arriverà a Westminster Hall alle 15.00 (1400 GMT) e sarà deposta su un catafalco con una breve cerimonia, condotta dall'Arcivescovo di Canterbury.

La Regina rimarrà qui, per il periodo di esposizione in pubblico (lying in state) per quattro giorni, fino al giorno del funerale, che si terrà lunedì 19 settembre.