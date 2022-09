Elton John in concerto dedica alla regina Elisabetta “Don't let the sun go down on me”

"È stata una parte importante della mia vita e come tutta la nazione sono profondamente addolorato nell'apprendere della morte della Regina Elisabetta. È stata una presenza stimolante che ha guidato il paese attraverso alcuni dei momenti più straordinari, ma anche più bui, con grazia, decoro e autentico e premuroso calore. Elisabetta è stata una parte importante della mia vita dall'infanzia ad oggi, mi mancherà moltissimo. Ho 75 anni e lei è stata con me per tutta la vita. Mi rattrista sapere che non sarà più con me, ma sono contento che riposi in pace”. Così Elton John ha reso omaggio alla sovrana scomparsa cantando il brano del 1974 “Don't let the sun go down on me”.