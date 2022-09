Emma Bonino: "Il rosatellum è osceno"

"Il rosatellum era già una legge oscena, ma ora, aggravata dal taglio dei parlamentari, è diventata un incubo. Non so la Camera, che non ha modificato il regolamento, quando riuscirà a partire". Così Emma Bonino, +Europa, a Rainews24.

La senatrice è poi tornata a lanciare l'allarme sul voto ai fuorisede: "Si parla di presidenzialismo e di bicamerale, ma intanto non si può votare né per posta, né per via telematica: tutti si lamentano dell'astensionismo troppo alto, ma poi tutti lo aggravano. Penso al fatto che nessuno, a parte noi, si è interessato ai 6 milioni di italiani fuori sede che non possono votare".

Quindi lo sguardo ai giovani e le loro partite Iva dove, per la Bonino "il talento si fa impresa. Quindi a me sembra necessario lavorare in una direzione: ridurre l'acconto Iva, una vera e propria ingiustizia. E' un contributo che i professionisti devono pagare a prescindere da quello che guadagnano".

"Per quanto riguarda il lavoro, non si può promettere ai nostri giovani un brillante futuro se poi non c'è lavoro e li costringiamo ad andare all'estero. Sia chiaro, sono molto d'accordo che i ragazzi vadano fuori, conoscano altre lingue, altre mentalità e altre prospettive di vita. Quello che mi dispiace - ha aggiunto la senatrice - è che poi questi giovani non troveranno mai conveniente ritornare nel nostro Paese. Si noti anche che i giovani sono molto sensibili ai diritti civili, cosa che ai partiti tradizionali non passa nemmeno per la testa", ha concluso.