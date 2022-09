Video. Emma Marrone: "Mio padre è morto per un tumore. Basta illazioni no vax"

Il video della cantante in cui rispedisce al mittente le deliranti ipotesi no vax sulla morte del suo adorato papà.

"Volevo commentare anche tutti quei soggetti che hanno fatto le solite illazioni fantasiose ed ignoranti sulla questione dei vaccini - prosegue - Ma penso ci abbia pensato abbondantemente la vita. Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia".

Il volto della cantante è segnato dal dolore della perdita, ma ha comunque la forza morale ed emotiva per invitare a rimboccarsi le maniche invece di lasciare parole vuote e offensive: "Volete fare qualcosa per me, me lo dite in tanti. Allora informatevi su come donare il midollo, aiutare gli altri significa aiutare se stessi".