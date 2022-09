Emmy 2022, la lista dei vincitori

Miglior serie drammatica: Succession

Miglior serie commedia: Ted Lasso

Miglior mini serie : The White Lotus

Miglior attore in una serie drammatica: Lee Jung-jae, "Squid Game"

Miglior attrice in una serie drammatica: Zendaya, "Euphoria"

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Matthew Macfadyen, "Succession"

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Julia Garner, "Ozark"



Miglior attore protagonista in una commedia: Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Miglior attrice protagonista in una commedia : Jean Smart, "Hacks"

Miglior attore non protagonista in una commedia: Brett Goldstein, "Ted Lasso"



Miglior attrice non protagonista in una commedia: Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"

Attore protagonista in una miniserie o in un film tv: Michael Keaton, "Dopesick"



Miglior attrice protagonista in una miniserie o film tv: Amanda Seyfried, "The Dropout"

Miglior attore non protagonista in miniserie o film tv: Murray Bartlett, "The White Lotus"



Miglior attrice non protagonista in una mini serie film tv: Jennifer Coolidge, "The White Lotus"

Miglior reality: "Lizzo's Watch Out for the Big GIRLS"

Miglior talk show: "Last Week Tonight With John Oliver"

Miglior varietà: "Saturday Night Live"