Endorsement di Donald Trump a Conte, l'ex premier: "Querelo il giornalista de la Repubblica"

“Se Trump dice che Conte è una brava persona, conferma quello che dicono tanti cittadini d'Italia. Se Trump dice che l'Italia e gli Stati Uniti hanno collaborato bene durante i miei governi va benissimo. Quello che non è accettabile è quel giornalista che si avventura in un insulto diffamatorio e dice che questo sarebbe collegato a una mia presunta fedeltà nei confronti di Trump. Non sono stato fedele neppure a Draghi, sono fedele ai cittadini italiani. Che nessuno si permetta di diffamare me e il movimento. Quel giornalista e Repubblica si becca la prima querela della mia vita”, ha dichiarato Giuseppe Conte a Milano durante un tour elettorale in vista delle elezioni politiche 2022.