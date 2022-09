Esplosioni e intensa attività militare accolgono l'Aiea a Energodar - Video

Dalle prime ore di questa mattina Mosca e Kiev si accusano reciprocamente di colpire Energodar, la città vicina a Zaporizhzhia sotto controllo russo, per ostacolare la visita odierna degli ispettori dell'Agenzia atomica internazionale (Aiea).

Le prime immagini di questo video montato da rainews.it da fonti verificate mostrano un colpo di artiglieria che ha raggiunto una zona residenziale a circa cinque chilometri di distanza dalla centrale nucleare. Le analisi di open source intelligence (Osint), dalla forma del cratere e dalla distribuzione dei detriti, hanno dimostrato che il colpo è arrivato da est, quindi dalle zone controllate da Mosca.

Nelle immagini successive si vede un elicottero a bassa quota tra i palazzi: secondo le autorità filorusse sarebbero stati intenti a cercare una squadra di assalto ucraina che si sarebbe paracadutata nei paraggi della centrale, ma non hanno finora fornito alcuna prova che ciò sia avvenuto. L'amministrazione del distretto di Nikopol, leale al governo di Kiev, riporta invece che questi velivoli avrebbero aperto il fuoco più volte sul centro abitato: anche di questa affermazione non ci sono al momento riscontri. Le strade cittadine, come si vede nel terzo segmento del filmato, sono percorse da carri armati russi. Molte fonti riportano un'intensa attività russa di terra e di aria in queste ore.

Se non ci sono al momento riscontri che indicherebbero attività militari ucraine in queste ore contro Energodar, ce ne sono state certamente nelle ore precedenti. Nelle riprese in coda al video, diffuse dall'emittente televisiva del ministero della Difesa russo e risalenti alla notte tra martedì e mercoledì, viene colpito un edificio dell'amministrazione occupante: le analisi Osint confermano che si tratti di un missile ucraino.

(fonti dei video nel montaggio, nell'ordine: Telegram @itsdonetsk, Twitter @Flash43191300, Telegram @entime2022, tvzvezda.ru)