Espulso, il coach della Italbasket Pozzecco perde la testa fuori dal campo: lo trattengono poi entra

Gianmarco Pozzecco è sicuramente uno dei protagonisti dell'Italbasket, squadra che ha battuto la Serbia aggiudicandosi il passaggio di turno agli Europei di Pallacanestro. Lo show del ct avviene al margine della sfida. Al termine del terzo quarto, Pozzecco viene espulso per seconda ammonizione mentre la squadra è sotto di 4 punti. L’allenatore abbraccia i suoi e sconsolato torna negli spogliatoi. Per gli azzurri, però, non è il tempo di leccarsi le ferite anzi invertono la rotta, rimontano e vincono. Pozzecco a quel punto perde la testa, si materializza nel tunnel d'ingresso al campo e sembra fin da subito irrefrenabile. Prima si mette in ginocchio davanti alla telecamera, poi tenta l'ingresso in campo. Lo staff cerca di frenarlo, fino all'ultimo, ma lui è come un cavallo pazzo e alla fine mette i piedi sul parquet.