Fabio Fazio salva la fabbrica di cioccolato "Lavoratti" e diventa il Willy Wonka italiano

Inizia la “nuova avventura” di Fabio Fazio, che ha svelato di aver salvato dalla chiusura una piccola azienda di Varazze che produce cioccolato. Si tratta della Lavoratti 1938, affossata definitivamente dalla pandemia di Covid. Così Fazio, insieme all'amico Davide Petrin, imprenditore attivo nella ristorazione e anche nel ramo delle mascherine Ffp2, ha deciso di rilevare l'azienda e di mettersi sul mercato. Alla creazione dei cioccolatini ha collaborato un'istituzione della tradizione dolciaria come Corrado Assenza, il titolare del Caffè Sicilia di Noto. L'unica cosa che Fazio ha voluto assolutamente mantenere è il marchio Lavoratti accompagnato dall'anno di nascita dell'azienda: 1938. “Usiamo carta italiana completamente biodegradabile”, ha spiegato Fazio che durante la conferenza stampa ha mostrato i prodotti e le praline raccolte in volumetti come fossero libri.