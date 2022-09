Federica Pellegrini a Venezia: a pochi giorni dal matrimonio con Giunta sfila sul red carpet

A una settimana dal matrimonio, la coppia Federica Pellegrini e Matteo Giunta ha fatto tappa alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. L'ex nuotatrice è stata premiata nell'ambito dei Filming Italy Best Movie Award per il documentario Underwater, in parte sulla sua vita sportiva. Così con il neo marito, la Divina ha percorso il red carpet firmando autografi.