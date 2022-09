Una grande folla si è raccolta davanti a Buckingham Palace cantando "God save the Queen"

Nonostante la pioggia battente, una folla in lacrime continua ad affluire a Buckingham Palace. Il flusso è cominciato prima che, alle 18.30 ora di Londra, venisse annunciata la morte della amatissima Regina Elisabetta II, che solo pochi mesi fa aveva festeggiato i 70 anni di regno. Migliaia di persone di tutte le età sono davanti alla residenza londinese della sovrana, lontana migliaia di chilometri dal castello di Balmoral in Scozia in cui è morta, a 96 anni, questo pomeriggio; molti piangono, alcuni portano fiori. "Siamo venute a renderle omaggio - ha detto a AFP una giovane inglese accorsa con un'amica - era come una nonna per la nazione, era la nostra coscienza: è una perdita enorme". "Sono triste, certo - ha aggiunto un altro giovane - è stata presente in tutta la mia vita, rappresenta moltissimo per tutti noi: nessuno sa che cosa succederà senza di lei". "Lo so che aveva 96 anni - ha detto un londinese di 24 anni ma questo non mi impedisce di essere sotto choc. È nei nostri cuori". "È come perdere un membro della famiglia - aggiunge un'altra testimone in lacrime - l'abbiamo sempre conosciuta, è la madre della nazione ed è stata eroica in molte situazioni. Il mio rispetto per lei è immenso, ma il mio amore ancora più grande: la piangeremo per anni".