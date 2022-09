Fuoriuscite di gas nel Baltico: il video mostra da vicino le falle dei gasdotti Nord Stream

La Danimarca ha denunciato in un video le perdite di gas del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico. Nelle immagini aeree catturate dall'esercito danese si vedono il mare “ribollire” al largo della costa di Bornholm. Le tre perdite di gas sui gasdotti Nord Stream 1 e 2 sono visibili nelle acque al largo della Danimarca con ebollizioni che vanno dai 200 ai mille metri di diametro, ha sottolineato l'esercito danese. “La fuga più grande sta diffondendo bolle per un buon chilometro in diametro. La più piccola sta creando un cerchio di circa 200 metri di diametro”, ha scritto l'esercito in un comunicato. Intanto avanza l'ipotesi “sabotaggio”. Secondo il governo federale tedesco la perdita di pressione in rapida successione nei due gasdotti non sarebbe una coincidenza, ma a danneggiarli potrebbero essere stati “attacchi mirati”. Anche la Russia “non esclude il sabotaggio”. Ipotesi condivisa anche dai Paesi europei e dal governo ucraino, che tuttavia accusa Mosca di essere responsabile del guasto. L'agenzia di stampa russa Ria Novosti riporta il commento del gestore dei due gasdotti gemelli, che definisce la situazione “senza precedenti”.