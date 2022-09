Gambe a penzoloni e testa incastrata alle grate del balcone al 7° piano: il vicino salva il bambino

Il bambino resta, fortunatamente, incastrato con la testa alle grate di metallo del balcone: questo gli impedisce di cadere giù. La scena è drammatica e un gruppo di persone nel cortile non può che chiedere aiuto. Le urla arrivano fino al settimo piano tanto da allarmare il vicino di casa. L'uomo, già eroe del condominio, nonostante il pericolo si arrampica sul cornicione e scivola fino ad arrivare al bimbo. Le immagini provenienti dalla città di Foshan sono impressionanti e lasciano col fiato sospeso. Il soccorritore spinge il piccolo verso l'interno del balcone, che poi viene recuperato da una donna. Per lui non c'è modo di scavalcare e, dunque, è costretto a tornare indietro. Fortunatamente, è una storia a lieto fine.