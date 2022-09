Gelo in studio a Domenica in, Venier richiama lo spettatore in diretta: “Scusi, stiamo lavorando”

Qualche secondo e Mara Venier interrompe il confronto con la coppia Claudio Santamaria e Francesca Barra per richiamare uno spettatore. Tra il pubblico c'è qualcuno che disturba, così la conduttrice ha preso subito l'iniziativa per richiamare l'attenzione dei presenti: “Scusi, scusi!”, ha esclamato Venier “Stiamo lavorando”. Per un attimo è calato il silenzio, poi Barra, interrotta, ha potuto riprendere il suo racconto.