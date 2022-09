Genova, le immagini notturne del vasto incendio sul monte Moro

Sono in corso le operazione di soccorso per spegnere l'incendio che si è sviluppato tra il monte Moro e il monte Fasce, a Genova. Impegnate, sul posto, diverse squadre dei vigili del fuoco, volontari antincendio boschivo e due elicotteri. Le fiamme, ben visibili durante la notte, sono partite da più fronti facendo ipotizzare un gesto doloso. Intanto sono stati presidiati ripetitori e diverse abitazioni più isolate, presenti nella zona, e il casello di Genova Nervi. In nottata, le autorità hanno dovuto chiudere al traffico alcune strade.