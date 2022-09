Giappone, ecco l’uomo che si fa pagare per… non fare nulla

Si chiama Shoji e di mestiere fa… nulla. Il 38enne giapponese si fa chiamare infatti "Rental-Do-Nothing-Man", “L'uomo a noleggio che non fa niente”. Come dice il suo moniker, Shoji fornisce un servizio molto insolito ai suoi clienti di Tokyo, affittando sé stesso per non fare nulla: "Sono il 'Rental-Do-Nothing-Man'. Fornisco un servizio in cui posso essere noleggiato per non fare nulla. Vado in posti dove mi viene chiesto di andare e non faccio nulla", spiega Shoji in una intervista a Reuters. Cibo e mezzi di trasporto che usa per recarsi sul posto di lavoro sono a carico del cliente.

Servizi di noleggio simili non sono inediti in Giappone - ci sono agenzie in cui si possono affittare attori per interpretare amici o addirittura un'intera famiglia – la peculiarità di Shoji sta proprio nel suo approccio a "sforzo zero", senza l’impegno di interpretare alcun ruolo specifico:"Quello che intendo per non fare nulla è che mangio e bevo (con i miei clienti) e rispondo alle loro semplici domande con semplici risposte", puntualizza Shoji.

Da quando, nel 2018, ha avviato la sua attività attraverso una pagina Twitter Shoji dice di essere stato assunto più di 4.000 volte per non fare altro che cenare con i clienti, partecipare a eventi e, a volte, fornire ascolto. Shoji vanta ora quasi 250mila follower su Twitter con un quarto di clienti abituali.