Giappone, un uomo si dà fuoco per protesta vicino all'ufficio del primo ministro

Un uomo si è dato fuoco davanti alla residenza ufficiale del primo ministro Fumio Kishida ed è stato portato in ospedale privo di conoscenza. Lo riferiscono i media locali, spiegando che l'uomo - di cui non si conoscono al momento le generalità - prima di compiere il gesto aveva detto alla polizia di essere contrario ai funerali di stato organizzati per l'ex premier Shinzō Abe, assassinato a inizio luglio nella città di Nara durante un comizio elettorale.