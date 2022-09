Giorgia Meloni a Rai News 24: "Letta in Germania? Un segnale di grande debolezza"

"C'è un clima aggressivo e cattivo voluto dalla sinistra ed io non voglio problemi, credo che tutti debbano essere responsabili. Ho visto che ieri a una manifestazione del Pd i contestatori sono stati tenuti lontani non vedo perché per noi non valga lo stesso". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, intervistata a Rainews 24 a proposito della sua denuncia su possibili incidenti in piazza.

"Il Pd in questa campagna elettorale si è comportato da partito estremista, le parole di Emiliano sono state gravissime, se io avessi detto una frase del genere sarebbero arrivati i caschi blu dell'Onu", ha rilanciato Meloni. "Avevo sentito il ministro Lamorgese anche prima di fare quella denuncia, quello che mi ha preoccupato è vedere gruppi organizzati in cinque-sei manifestazioni nostre che insultavano e contestavano in mezzo al popolo di Fratelli d'Italia. Conoscendo la sinistra italiana il rischio che ci sia qualche problema in piazza e poi la responsabilità ricada su di noi c'è. Se le cose non si riescono a gestire adeguatamente non si dia la colpa a noi", ha concluso.

Sul tema del gas Giorgia Meloni parla della speculazione in atto: “Il tetto al prezzo del gas è una misura che condividiamo con il governo”. Fondamentale il disaccoppiamento nelle bollette: ''Noi abbiamo fatto approvare proprio una norma che chiede al governo di intervenire immediatamente per il disaccoppiamento anche a livello nazionale tra il costo del gas e quello delle altre fonti energetiche".

"Considero un segnale di enorme debolezza che il segretario del Partito democratico italiano debba andare, a pochi giorni dal voto, a farsi mettere la mano sulla spalla dai suoi omologhi tedeschi, come a dire 'non mi vogliono votare in Italia, provate a dirglielo voi'. La sinistra è convinta che il giudizio internazionale conti più di quello degli italiani". Ha detto Giorgia Meloni parlando dell'incontro di Enrico Letta con il cancelliere Olaf Scholz e con i vertici dell'Spd. "Capisco anche l'imbarazzo di questi partiti, per me non è molto edificante per la nostra nazione", ha spiegato. "Mi chiedo se Enrico Letta sia andato a chiedere e ottenere il tetto al prezzo del gas a cui la Germania si oppone o è andato a barattare l'interesse nazionale per ottenere un suo personale interesse"

Alla domanda se in un governo di centrodestra entrerebbero tutti i leader, ha risposto: “Lo valuteremo poi, io non sto parlando volutamente di ministeri e squadra di Governo. Sono molto preoccupata dal fatto che la vittoria del centrodestra si dia per scontata. Sono abituata a combatterle le battaglie prima di darle vinte”. Poi l'appello: ''Andate a votare il 25 settembre perché si decide chi vince e chi perde in un solo giorno... Delle poltrone parliamo dopo, ora vogliamo parlare dei programmi... La squadra di governo si fa soprattutto tenendo conto dei risultati elettorali, anche questa è una forma di democrazia''.