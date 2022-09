Giorgia Meloni: "Non mi sono potuta laureare, facevo già politica"

“Vengo presa in giro perché non mi sono laureata. Non mi sono potuta laureare. Secondo voi l'avrei presa una laurea? Mi mantenevo da sola. Studiavo, facevo già politica, tante cose. Ci sono tantissimi ragazzi come me”, ha dichiarato Giorgia Meloni dal palco dove sta tenendo il comizio al porto di Genova. “L'altro giorno in una manifestazione - ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia in merito a quanto avvenuto sabato a Trieste - c'erano questi simpatici personaggi dei centri sociali, questi figli di papà. Una diceva che non mi sono manco laureata. In Italia è laureato il 17% delle persone, molti di più potrebbero esserlo. Solo che non tutti hanno la possibilità di stare lì a farsi 8-10 anni all'università e andare alle manifestazioni degli altri invece di trovarsi un posto di lavoro”.