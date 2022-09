Il reporter affronta l'uragano Ian: prima cade investito da un ramo, poi si aggrappa al cartello

Sorpreso ma non troppo dall'uragano Ian, Jim Cantore è il protagonista di questo video diventato virale. Nelle immagini il meteorologo di Weather Channel, in diretta da Cayo Costa, fa fatica ad attraversare la strada. Pochi passi, che sotto la furia dei venti, sono diventati un'impresa. Dapprima il ramo di un albero che gli è finito addosso, facendolo cadere, poi il cartello al quale si è aggrappato per non volare via. Momenti che rendono bene l'idea della forza delle forti raffiche di vento. Infine la confessione: “Non riesco a stare in piedi” e la chiusura in anticipo del servizio.