Gragnano, l'addio ad Alessandro: la folla commossa, i palloncini in volo e l'affetto degli amici

Gli applausi, quelli che straziano il cuore. Le urla di disperazione di chi sa che non rivedrà più Alessandro. Gli occhi gonfi di lacrime degli amichetti, delle insegnati e del padre e della madre che da non troppo vicino fissano la bara bianca dove all'interno riposa il loro unico figlio che si è suicidato lanciandosi dal balcone di casa. 'Nostalgia' del cantante Blanco, la sua canzone preferita. E poi magliette con il volto sorridente e spensierato di Alex, come lo chiamavano a Gragnano, paese in provincia di Napoli che oggi è a lutto per i funerali. "Guai a voi che ora ridete calpestando i fratelli e guai a voi perchè poi piangerete ma non è una minaccia di un Dio che vuole distruggere", ha detto a circa duemila persone l'arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, Franco Alfano.