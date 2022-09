Grecia, il superyacht 007 di 49 metri affonda davanti all’isola di Kythnos

Ha sbattuto allo scogli il mega yacht di James Bond che si è arenato sulle spiagge della Grecia. L'imbarcazione di 49 metri, che si chiama appunto 007, ispirata alla serie, ha concluso il suo viaggio nella baia di Kolona, sull'isola greca di Kythnos. Dalle prime ricostruzioni il superyacht avrebbe colpito uno scoglio per un malfunzionamento del gps e dunque affondata poco dopo. Non risultano feriti tra i 5 passeggeri a bordo né tra l'equipaggio portati in salvo immediatamente.