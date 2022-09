Guatemala, due gigantesche voragini si aprono in una strada: tre feriti e due dispersi

Almeno due persone sono disperse e altre tre sono rimaste ferite in Guatemala sabato scorso dopo che due gigantesche voragini si sono aperte in una strada a sud della capitale. I tre feriti sono caduti in una voragine di circa 15 metri mentre si trovavano all'interno del loro veicolo e sono stati salvati dai servizi di emergenza. Le squadre di soccorso sono scese nelle cavità alla ricerca dei due dispersi.

Le voragini si sono formate in una strada del comune di Villa Nueva, 20 chilometri a sud di Città del Guatemala. L'agenzia nazionale per i disastri del Guatemala, CONRED, ha aperto un’indagine per determinare le cause del fenomeno e se ci siano ulteriori rischi per i residenti della zona.