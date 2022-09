Harry Styles e Olivia Wilde arrivano a Venezia per la prima di "Don’t Worry Darling"

C'è grande attesa alla Mostra del Cinema di Venezia per "Don't Worry Darling" di Olivia Wilde, che sarà presentato in anteprima mondiale questa sera al Lido, fuori concorso. C'è attesa per il film in sé, un thriller psicologico con un cast stellare, tra cui Florence Pugh, Harry Styles e Chris Pine. E c’è l’attesa per l’arrivo in Laguna della popstar, uno degli eventi glamour più attesi dell'intera edizione della Mostra.