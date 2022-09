Harry Styles omaggia la regina in apertura del concerto a New York. Il pubblico applaude

Il cantante e attore Harry Styles, reduce dal Festival di Venezia, si stava esibendo con la sua band al Madison Square Garden quando ha invitato il pubblico a unirsi a lui in un "applauso per i 70 anni di servizio", in omaggio alla regina la cui morte era stata annunciata in precedenza. Il pubblico ha risposto con uno scroscio di applausi calorosi.

Alla fine il cantante e attore ringrazia il Madison Square Garden per la partecipazione.