Hong Kong piange la sua “boss lady”. Fiori e messaggi per la scomparsa di Elisabetta II

"Mi manca molto e le sono molto grato per i molti anni in cui ha governato su Hong Kong", ha detto un uomo intervistato da Reuters e che non ha voluto dire il suo nome ma usare lo pseudonimo di "Mister X", subito dopo aver deposto un mazzo di fiori.

La Regina Elisabetta era affettuosamente soprannominata "boss lady" dagli abitanti più anziani di Hong Kong, la città che è stata una delle ultime colonie britanniche. Durante il suo regno, la Regina Elisabetta ha visitato Hong Kong due volte, mentre suo figlio - l'attuale Re Carlo III - era presente al passaggio di consegne alla Cina nel 1997.