Hong Kong, suona una canzone pro democrazia durante la veglia per la Regina: arrestato per sedizione

L'uomo, 43 anni, che sarebbe conosciuto con il soprannome di Pang, ha intonato con la sua armonica alcune canzoni tra cui l'inno britannico. Quando ha iniziato a suonare “Glory to Hong Kong”, vero e proprio inno delle proteste pro democrazia del 2019, la folla ha reagito immediatamente con entusiasmo, cantando in coro il testo che fa riferimento alle "lacrime sulla nostra terra" e cita anche "democrazia e libertà".

La polizia di Hong Kong ha confermato l'arresto dell'uomo in base una legge di epoca coloniale, rimasta a lungo inapplicata ma che recentemente è stata riattivata per colpire il dissenso come nel recente caso dei libri per bambini in cui i sostenitori della democrazia venivano raffigurati come pecore che difendono il loro villaggio dai lupi e che ha portato a cinque condanne.

Il filmato, condiviso sui social media, mostra l'uomo in piedi fuori dal consolato mentre suona “Glory to Hong Kong” e la folla, radunatasi per assistere alla diretta online dei funerali di Stato della Regina, che inizia a cantare la canzone.

Nei giorni scorsi in migliaia a Hong Kong si sono messi in fila davanti al Consolato britannico per lasciare fiori e messaggi in ricordo della Regina Elisabetta, affettuosamente soprannominata “si tau por” (“boss lady”) per quella che, secondo molti osservatori, era una manifestazione di cordoglio, la più sentita fuori dai confini del Regno Unito, in cui si mescolava una sottile forma di espressione del dissenso.