I viaggi di Francesco secondo Rosi: "È un Papa che chiede scusa a titolo personale”

37 viaggi, 53 Paesi e sognare “un mondo che ancora non si vede ma che di certo arriverà”, afferma Papa Francesco nelle primissime sequenze di In viaggio, film documentario diretto da Gianfranco Rosi, alla Mostra nella sezione Fuori Concorso, prodotto da 21Uno Film e dalla Stemal Entertainment di Donatella Palermo, con Rai Cinema.

“L'idea di un Papa in costante movimento mi affascinava molto, soprattutto che ci fosse un viaggio fuori dalle mura vaticane, nei luoghi più colpiti dai drammi nel nostro tempo. È come un pellegrinaggio inverso: non sono i pellegrini che vanno a Roma, ma lui che ci porta nei luoghi più drammatici del pianeta”, spiega Gianfranco Rosi.