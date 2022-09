Ian si abbatte su Key West: la gente tra le onde che sommergono il molo per un selfie con l'uragano

Il Centro nazionale uragani degli Stati Uniti (NHC) ha annunciato mercoledì che l'uragano Ian sta già provocando inondazioni e mareggiate nelle basse Florida Keys, l'arcipelago di isole tropicali al largo della punta meridionale della Florida, tra l'Atlantico e il Golfo del Messico, con quasi 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo previsto.

Alcuni video postati nella serata di martedì testimoniano quanto sta accadendo. Uno di questi mostra le persone che si avventurano fino alle ginocchia tra le onde che sommergono un molo di Key West per scattarsi dei selfie con l'uragano incombente.

Le previsioni dicono che Ian, dopo aver colpito duramente Cuba lasciando l'intera isola caraibica al buio, si dovrebbe abbattere sulla Florida mercoledì sera a sud della baia di Tampa, tra Sarasota e Naples, come uragano di categoria 4. Il secondo più grave in una scala di 5. Si tratta di un livello di allarme per il pericolo di vita e la probabilità di danni catastrofici.

Più di 2,5 milioni di abitanti in Florida hanno ricevuto ordini di evacuazione o avvisi di allerta.