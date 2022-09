Il Bologna esonera Sinisa Mihajlovic, salta la prima panchina della serie A

Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. In seguito all'incontro tra il tecnico e la dirigenza, il club avrebbe deciso di voltare pagina ed esonerare l'allenatore. Il tecnico serbo, sulla panchina rossoblù dal gennaio del 2019, paga i tre pareggi e le due sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato.

“Nonostante il forte legame che si è creato con il Club e con la città in tre anni e mezzo emotivi e drammatici, è una decisione che purtroppo si è dovuta prendere. Anche i cicli sportivi positivi e di successo, come questo, perdono la scintilla iniziale. Ringraziamo Sinisa e il suo staff per l'eccezionale lavoro svolto dimostrando dedizione e professionalità in circostanze straordinarie e difficili”, recita la nota del Bologna. “È stata la decisione più difficile che ho dovuto prendere da quando sono Presidente”, ha detto Joey Saputo.