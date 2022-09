Il campo per la quarantena da 30mila posti letto: così la Cina è pronta a circoscrivere il Covid

Sarebbero 30mila i posti letto riservati per i malati Covid. Queste immagini sono state girate nella provincia di Sichuan e mostrano un enorme campo che la Cina avrebbe realizzato per limitare l'eventuale diffusione del virus. Il video è credibile ed in linea con la politica di “tolleranza zero” cui i cinesi ci hanno abituato. Da quando il virus è tornato a colpire sono tante le immagini trasmesse sui social: dai droni impegnati a controllare le persone in quarantena ai grattacieli blindati, dai quali nessuno può uscire quando ci sono dei casi positivi, alle azioni repressive contro chi ha contratto il virus e intende uscire di casa.