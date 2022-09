Il disastroso cambio gomme di Sainz, con Perez costretto a passare sulla pistola idraulica Ferrari

Un pit stop da dimenticare in casa Ferrari. Al quindicesimo giro del Gran Premio d'Olanda, la gara di Carlos Sainz è stata compromessa dagli errori della Scuderia. Al quindicesimo giro, il pilota rientra per un cambio gomme, ma i tecnici non sono pronti perché la decisione presa dal muretto spiazza il box. Così nel caos generale anche la pistola idraulica, che dovrebbe restare in sicurezza, finisce inavvertitamente sulla pit lane. Sergio Pérez, in tuta Red Bull, non può fare altro che prenderla in pieno. Fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze, ma per la Ferrari è attesa una sanzione.