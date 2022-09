Il feretro della regina Elisabetta, coperto dal drappo funebre con lo stemma reale, è a Edimburgo

La salma della regina Elisabetta II ha cominciato il viaggio che domani la riporterà a Londra dalla Scozia, dove è morta a 96 anni. Il feretro ha lasciato il castello di Balmoral per arrivare, dopo un viaggio di sei ore, a Edimburgo. A seguire il corteo - che è passato per Aberdeen, Dundee e Perth - c'era la principessa Anna con il marito Tim Laurence. Durante il percorso attraverso villaggi e cittadine, migliaia di persone hanno reso omaggio alla sovrana, in maniera composta, riunendosi lungo la strada, su rotatorie e cavalcavia. Uno spettacolo “incredibilmente commovente”, ha commentato il leader dei laburisti Keir Starmer, che ha visto le immagini in tv, con tutte quelle persone “sul ciglio della strada a renderle omaggio”. “Omaggio a una donna straordinaria” ha dichiarato la premier scozzese, Nicola Sturgeon, che in un tweet ha commentato il “momento triste e toccante” quando la bara ha lasciato Balmoral.