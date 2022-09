Il gattino viene salvato dalle fiamme dopo l'attacco missilistico russo a Kharkiv

Un gattino è stato salvato dai vigili del fuoco dalle macerie di un edificio in fiamme a Kharkiv, dopo che un attacco missilistico russo ha colpito un complesso di ristoranti e alberghi. Nel video diffuso dai servizi di emergenza si vede il gattino mentre viene tirato fuori da una pila di sedie di metallo vicino alle travi in fiamme. L'animale, che in un primo momento sembrava malconcio, non era ferito, è stato lavato da uno dei vigili del fuoco e poi consegnato ai volontari.

Più di 50 vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento dell'incendio che ha interessato un'area di circa 2.200 metri quadrati, secondo il Servizio di emergenza dello Stato ucraino. Reuters ha verificato l'ubicazione di questo video in base alle strutture che corrispondono alle immagini satellitari della zona di Kharkiv ma non è stata in grado di verificare in modo indipendente la data della ripresa.