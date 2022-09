Il giorno dopo l'alluvione a Cantiano: auto distrutte e macerie, la gente spala fango

A Cantiano, paese di poco più di 2000 abitanti in provincia di Pesaro e Urbino, le strade si sono trasformate in torrenti. La forza dell'acqua ha trascinato via le auto e allagato le abitazioni. Alla luce del mattino, si contano i danni della terribile alluvione che in poche ore ha devastato la zona. Stando alle prime stime, Cantiano è il comune più colpito: sono caduti 420 millimetri di pioggia dalle 15 alle 22.30 (di cui quasi mm 200 tra le 17 e le 19), circa la metà di quanto piovuto in tutto il 2021 e la temperatura è scesa dai 26 gradi delle 14 ai 17,3 gradi delle 16. Sono i dati forniti dalla Rete Meteo Idropluviometrica Regionale delle Marche e diffusi dall'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche.